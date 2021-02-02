Красноярские синоптики дали оптимистичный прогноз на февраль

Красноярский Гидрометцентр представил прогноз погоды на февраль. 30-градусные морозы будут только в первых числах месяца, а к концу первой декады в городе ожидается оттепель. Температура воздуха в целом будет выше нормы на 1-2 градуса. Потепление в город придет с 3 февраля – термометры покажут -2…-7 градусов. К 5 февраля дневные температуры опустятся до -7…-12 градусов. К выходным в городе потеплеет. По предварительному прогнозу в воскресенье, 7 февраля, погода будет почти весенней – до +3 градусов. В период потепления в городе ожидается умеренный снег и усиление ветра до 15-20 м/с. Ветрено в Красноярске будет 4, 6 и 7 февраля.

В Гидрометцентре отметили, что минувший январь в Красноярск был не аномально холодным. Более затяжные морозы стояли в городе в начале года в 1940 году. Тогда средняя температура месяца составляла -28,7 градуса. В эту зиму синоптики зафиксировали только -20,5 градуса.