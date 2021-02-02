В Красноярске на двое суток продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности продлен в Красноярске до 7 часов утра 3 февраля. Смог над городом повис в минувшую пятницу, улучшения экологической ситуации синоптики ожидали к вечеру понедельника, но этого не произошло. Как минимум до утра среды красноярцам рекомендуют воздержаться от прогулок и не проветривать помещения. Заводы на время действия режима НМУ должны снижать вредные выбросы в атмосферу.

В течение вторника, 2 февраля, в Красноярске ожидается ветер восточной четверти 2-7 м/с, временами порывы до 11 м/с. По прогнозам синоптиков именно ветер развеет смог. Кроме того, в Красноярске ожидается потепление. Уже во вторник в течение дня столбики термометров поднимутся до -16 градусов.

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