На первенстве России по фигурному катанию в Красноярске будут действовать усиленные меры безопасности

Организаторы сообщили о дополнительных мерах безопасности на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования пройдут в «Кристалл арене» с 3 по 5 февраля. Болельщиков на арену будут пропускать только через один КПП №1 – он расположен возле центрального входа со стороны ул. Партизана Железняка. У посетителей досмотрят личные вещи, предупреждают организаторы турнира.

«Нельзя проносить с собой сумки размером более 40х40х45 см, колющие и режущие предметы, продукты питания, напитки в таре объемом более 0,5 л, алкоголь, термосы и т.д. Полный перечень запрещенных предметов опубликован на сайте ensib.ru. Что касается питания, то в ледовом дворце будут работать торговые точки, где можно приобрести закуски, прохладительные напитки, горячий чай или кофе», - говорится в официальном сообщении организаторов.

Въезд транспорта на территорию «Кристалл арены» в дни соревнований ограничат. По периметру здания запретят парковку. Гостям турнира предлагают оставлять личные авто на бесплатной парковке возле ТЦ «Авиатор», либо на многоуровневой платной стоянке.