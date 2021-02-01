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Норильские медики получили от «Норникеля» 25 аппаратов ЭКГ

Главная Общество
Красноярск
17:51 1 Февраля 2021
оборудование, медицина, помощь, предприятие, металлургия
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Норильские медики получили от «Норникеля» 25 аппаратов ЭКГ. Компания выделила на их покупку 9 млн рублей. Как заявили в «Норникеле», новые электрокардиографы фирмы Sсhiller пришли на смену старым аппаратам и имеют ряд преимуществ. О них рассказали сами медики.

«Во-первых, они выполнены в форме планшета и имеют сенсорный экран. На них можно в режиме реального времени отображать кардиограмму, видеть состояние больного, не распечатывая бумажную кардиограмму. Плюс у них есть соединение с компьютерной сетью и есть возможность выводить результаты исследования сразу на компьютер», – рассказал заведующий центральной подстанцией скорой медицинской помощи Сергей Репухов.

Кроме того, новые кардиографы сразу же выдают примитивный результат расшифровки. Запись кардиограмм можно производить в любых условиях: в квартире, машине, на улице. В мороз может работать 10 минут.  Срок эксплуатации по документам – 5 лет. В зависимости от использования может прослужить и до 10 лет. В ближайшее время аппараты ЭКГ поставят на подотчет и распределят по бригадам. Их 17 – одиннадцать в Центральном районе, пять в районе Талнах и две в районе Кайеркан.

Напомним, в 2020 году «Норникель» выделил значительные денежные средства на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и обеспечение социальной стабильности в регионах. В Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе компания на реализацию данных мер направила в общей сложности порядка 4 млрд 200 млн рублей, в том числе: учреждениям здравоохранения, расположенным в Норильске, - более 125 млн рублей, в Таймырском муниципальном районе – более 19 млн рублей.

На перечисленные средства учреждения здравоохранения г. Норильска самостоятельно приобрели медикаменты, расходные материалы, медицинское оборудование, в том числе дефибрилляторы, ингаляторы, рентгеновские аппараты, мониторы пациента, пульсоксиметры и пр.

Для учреждений и организаций Норильска, а также для предприятий компании поставлено средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования на общую сумму 2,6 млрд рублей, законтрактовано и будет поставлено в ближайшее время продукции еще на 1,4 млрд рублей.

Учреждениям здравоохранения Норильска переданы: 104 аппарата искусственной вентиляции легких, одна стационарная и 2 мобильные лаборатории для проведения тестирования на СOVID-19, тепловизоры, 2 реанимобиля для учреждений здравоохранения Норильска, 1 автомобиль скорой помощи ГАЗ 325645 – для Таймыра, тесты на коронавирусную инфекцию.

Также «Норникель» оказал помощь в развертывании обсерваторов и дополнительных койко-мест в базовых инфекционных больницах города Норильска, включая оснащение медицинским оборудованием и мебелью.

Фото: «Норникель»

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