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Зубарев: Одна из главных задач «Локомотивов роста» - помощь в создании новых рабочих мест

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Красноярск
16:02 1 Февраля 2021
проекты, партии, экономика, работа
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Партийный проект «Локомотивы роста» рассматривает новые предложения промышленников и аграриев Красноярского края. Сегодня в ходе выездного совещания партпроекта в Красноярске на предприятии «Радиус» были представлены инициативы по расширению выпуска аварийно-спасательного оборудования для горняков, созданию молочно-товарного комплекса с площадкой по переработке продукции в Красноярском крае, а также по строительству на востоке региона мощностей по переработке лигнина в экологически чистое топливо. В их обсуждении приняли участие координатор «Локомотивов роста» в Сибирском Федеральном округе, депутат Госдумы Виктор Зубарев, министр экономики и регионального развития края, региональный координатор партийного проекта "Локомотивы роста" Егор Васильев, представители партпроекта и общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

Как рассказали на предприятии, «Радиус» уже 30 лет работает в сфере промышленной безопасности и имеет большой опыт в создании аварийно-спасательных и поисковых систем для горных компаний России, Казахстана и Китая. Особенность предприятия в наличии собственного производства микроэлектронных устройств. В год выпусается до 15 тысяч таких элементов, идущих на комплектацию спасательного оборудования.  «Радиус» готов к развитию производства аварийных и поисковых систем  – для этого предприятие участвует в крупных тендерах, в том числе и в государствах СНГ.

На совещании был представлен проект молочно-товарного комплекса с использованием производственных площадок в Хакасии и Красноярском крае. По словам куратора проекта Евгения Байкалова, переработка продукции будет происходить под Красноярском. Это позволит приблизить его к крупнейшим рынкам сбыта – краевому центру и другим большим городам.

Еще один проект, касается ликвидации последствий промышленного освоения территорий страны в советский период. Речь идет о выпуске экологически чистого биотоплива из лигнина и других отходов деревообрабатывающих производств. Проект оценивается примерно в четверть миллиарда рублей, а площадками для производства могут стать лесопромышленные центры востока Красноярского края, и соседних регионов.

Как сообщил по итогам совещания Виктор Зубарев, инициативы предприниимателей будут рассмотрены в проектном офисе «Локомотивов роста» и могут в ближайшей перспективе получить партийную поддержку. «Для нас важно, чтобы в регионах формировались новые производственные комплексы, чтобы шло развитие реального сектора экономики. А значит в Сибири будут новые рабочие места. Президент поставил задачу до конца года восстановить рынок труда в стране, и партпроект будет способствовать её реализации», - сказал парламентарий.

Партпроект «Локомотивы роста» «Единой России» направлен на укрепление отечественной экономики и развитие промышленности. Проект рассчитан на поддержку малого и среднего бизнеса, ликвидацию административных барьеров, продвижение интересов России на зарубежных рынках, импортозамещение и выпуск высокотехнологичной продукции. На сегодня благодаря партпроекту десятки национальных компаний получили поддержку, освоили новые технологии и начали выпуск новых видов продукции.

По материалам «Единой России»
Фото: «Единая Россия»

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