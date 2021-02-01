Красноярцы просят освободить Владимира Перекотия из-под ареста. Его задержали накануне во время несанкционированного митинга в центре города и оставили под стражей на 48 часов.

Как «ТВК Красноярск» сообщил адвокат Владимир Васин, Перекотию вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Требование выпустить Перекотия и других участников митинга из-под ареста поддержали многие красноярские общественники, известные телеведущие и медиа-менеджеры.

Владимир Перекотий – красноярский журналист, бизнесмен и общественник. У него двое несовершеннолетних детей.