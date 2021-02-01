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В морозы дороги в Красноярске подсыпают песчано-соляной смесью

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Красноярск
14:00 1 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Несмотря на экстремально низкие температуры в Красноярске дорожники продолжают уборку магистралей. Уборочная техника работает с максимальной нагрузкой, но расчистка трасс от снега не прекращается и ночью, заверили в департаменте городского хозяйства. В условиях низких температур дорожные службы проводят прометание проезжей части и расчистку грейдерами, когда снег сгребают к обочинам. Реагенты сейчас не применяют, только песчано-соляную смесь.

«В приоритете в выходные была очистка проезжей части. Особенно на дорогах с большой загрузкой общественным транспортом. Режим уборки был построен так, чтобы обеспечить проезд по максимально возможному количеству дорог. Снег сгребали к обочинам, вели прометание, грейдировали», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Подсыпают скользкие участки дорог и остановки общественного транспорта. В ночь на 1 февраля в уборке дорог в Красноярске было задействовано 105 единиц техники.

Напомним, на минувших выходных на Николаевском мосту был зафиксирован инцидент со снегоуборочной машиной, которая сбрасывала снег в Енисей и на припаркованные под мостом автомобили

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