Почти 10% городских автобусов не вышли на линии в морозы

В понедельник из-за морозов на линии вышли только 92 процента автобусов в Красноярске. Городской администрации сообщили, что машины не выпустили в рейсы перевозчики 11 маршрутов. От 3 до 5 единиц транспорта не вышли на линии на маршрутах №№ 8, 32, 36, 43, 51, 53, 55, 64, 65, 81 и 87.

«На автотранспортных предприятиях всегда есть резервные машины и запчасти для срочного ремонта. Например, если хотя бы одна печка зимой вышла из строя, то автобус снимают с рейса и производят необходимую замену. Специалисты центральной диспетчерской службы корректируют интервалы движения автобусов за счет сокращения межрейсовых перерывов», - пояснили в мэрии.

В администрации сообщили, что по действующим правилам, в отношении перевозчиков, которые не выпускают автобусы в рейсы, составляются административные материалы. За это предприятиям грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Отметим, что минувшей ночью температура воздуха в городе опустилась до -35 градусов. Сейчас в городе -25 градусов.