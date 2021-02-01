«Единая Россия» запустила сайт для голосования в поддержку инициативы присвоения Красноярску звания «Город Трудовой Доблести»: https://красноярскдоблесть.рф/

Почетное звание "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Статус присваивается городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

«В краевой столице стартовала общественная инициатива о присвоении Красноярску звания «Город трудовой доблести». В годы войны 29 промышленных предприятий, фабрик и заводов, эвакуированных из западных частей страны, в короткое время буквально «с колес» были развернуты в Красноярске и начали выпускать продукцию, так необходимую для фронта и Победы. Сейчас каждый красноярец, да и житель края, сможет принять участие в сборе подписей в поддержку этой инициативы. Отдать свою подпись можно любым удобным способом: помимо сайта для голосования, будут работать наши партийные пикеты в местах массового скопления людей. Многие трудовые коллективы и профсоюзные организации уже присоединились к этой инициативе. Надеемся, что эту идею поддержит большое число патриотически настроенных красноярцев. Друзья, обязательно проголосуйте и вы!», - отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

На сайте https://красноярскдоблесть.рф/ организован не только сбор голосов, также так будут публиковаться актуальные новости проекта, исторические справки, промежуточные итоги голосования и многое другое.

Сбор подписей продлится до 15 апреля, после чего полный пакет документов будет направлен в федеральную конкурсную комиссию. Затем конкурсная комиссия, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин, проведет отбор городов.

Отметим, звание «Город Трудовой Доблести» уже присвоено 20 городам: Екатеринбургу, Боровичам, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»