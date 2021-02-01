«Норникель» выдал ключи от новых квартир своим сотрудникам

В Норильске компания «Норникель» передала своим молодым специалистам – горнорабочим, электрослесарям, машинистам, горным мастерам и проходчикам ключи от новых квартир. Таким образом, новоселье смогут отметить 42 сотрудника горнорудных и обогатительных подразделений компании. Жить они будут в Талнахе – это район северного города.

На торжественной церемонии присутствовал старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин

«Строительство дома для молодых специалистов — это важный проект „Норникеля“. Компании необходимо обеспечить своих специалистов, в том числе прибывших из других регионов России, комфортными условиями для проживания. Поздравляю вас с новосельем и желаю, чтобы новое жилье стало для вас родным и уютным», — поздравил молодых специалистов топ-менеджер

В компании отметили, что для обеспечения ведомственным жильем сотрудников компании в районе Талнах было реконструировано здание бывшего общежития. Строители модернизировали его всего за один год: обновили коммуникации и по-новому спроектировали 94 квартиры-студии. Также в доме оборудованы дополнительные локации: спортзал, мини-кинотеатр, конференц-зал и зоны отдыха. Все квартиры полностью обеспечены необходимой бытовой техникой и мебелью. В общей сложности на реконструкцию дома, приобретение мебели и предметов быта «Норникель» потратил около 300 миллионов рублей.

«В рамках корпоративных программ мы ежегодно привлекаем на работу в компанию перспективных выпускников технических вузов России и стараемся создать самые лучшие условия не только для их профессионального развития и роста, но и для успешной адаптации в суровых северных условиях. Новый жилой объект в Талнахе тому подтверждение — теперь нашим молодым горнякам будет гораздо удобнее добираться до работы, а время, которое они раньше тратили на проезд, смогут провести с большей пользой. Компания в очередной раз подтверждает высокие стандарты социальной поддержки работников, которые определяют ведущие позиции „Норникеля“ в ряду наиболее привлекательных работодателей отрасли», — отметила заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

Кроме того, в ближайшее время завершится реконструкция еще одного дома в Талнахе. Таким образом, компания дополнительно сможет предоставить для своих сотрудников еще 99 благоустроенных квартир.

В пресс-службе промышленного гиганта подчеркнули, что ведомственное жилье для сотрудников — один из примеров реализации социальной политики «Норникеля». В настоящее время на предприятиях минерально-сырьевого и обогатительного комплексов, расположенных в Талнахе, выполняется большое количество стратегических проектов компании. Это формирует потребность в обеспечении сотрудников высококачественным комфортным жильем.

Стоит отметить, что решением жилищного вопроса для молодых сотрудников компания плотно занимается с 2015 года. Именно тогда собственными силами «Норникеля» был построен первый дом, в котором находятся 63 квартиры-студии, а также мансарда с конференц-залом, зимним садом и бильярдной, где проходят встречи, семинары и творческие вечера. Квартиры предоставлялись с полной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Сейчас здесь проживают 126 молодых специалистов.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»