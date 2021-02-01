Инновации в действии: в Сухобузимском районе придумали свою ледозаливочную машину

Спортсмены из Сухобузимского района, в поселке Миндерла, придумали новый способ заливки и очистки льда. Об этом рассказал краевой министр спорта Павел Ростовцев на своей странице в Instagram.

На короткой видеозаписи видно, как отечественный автомобиль «Нива», к которому на передний бампер прикреплено устройство для очистки льда, едет по открытой ледовой площадке

«Смотрите какая придумка! Это «Кулибины» из Сухобузимского придумали ледозаливочную машину. Сзади устанавливается бочка, из которой поступает вода, есть и особое приспособление, выравнивающее лёд! Который раз по-хорошему удивляюсь хозяйской хватке руководства района и спортсменам посёлка», – написал глава ведомства

Однако пользователи в комментариях напомнили краевому министру, что в XXI веке нужно строить крытые катки с теплыми раздевалками. На что Ростовцев многозначительно ответил: «есть».