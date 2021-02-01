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Возвращение белого медведя Седова в Красноярск откладывается

Главная Общество
Красноярск
11:00 1 Февраля 2021
в красноярске, в красноярском крае, красноярск, зоопарк, медведь, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Возвращение белого медведя Седова из Сафари-Парка Геленджика в Красноярск откладывается. «Роев Ручей» пока не будет забирать своего питомца домой – в краевом центре нет для него достойных условий, передает радио «Красноярск-Главный». Напомним, что в 2014 году Седов уехал из Красноярска с целью продолжить род. Долгие годы детенышей у него не появлялось и только в декабре 2020 года у пары былых медведей Седова и Сережки родились два белых медвежонка. Мать отказалась выкармливать детенышей, поэтому сейчас сложную и уникальную операцию по взращиванию медвежат проводят ветеринары и сотрудники Сафари-парка Геленджика. Директор парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрей Горбань заявил, что пока красноярский зоопарк не намерен забирать Седова из его семьи.

«Давайте вспомним исторически: он у нас стоял в маленькой железной клетушке по диагонали, в откровенно непотребных условиях для животного. Сегодня Седов живет в замечательном вольере, с огромным бассейном, он размножается, у него создана семья. Когда мы сможем создать ему разумные условия проживания у нас, когда мы поймем, что его репродуктивная функция исчерпана с возрастом, тогда мы заберем его на доживание», - пояснил Горбань.

Напомним, что белого медведя Седова в «Роев Ручей» привезли из Ленинградского зоопарка в 2004 году.

Фото: Екатерина Михайлова

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