1 февраля
Красноярск
погода -24 °C
76.25
 
€ 92.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стали известны правила проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году

Главная Общество
Красноярск
10:30 1 Февраля 2021
обучение, образование, школы, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, экзамен, школа, школьники, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На сайте краевого правительства представлен порядок сдачи ЕГЭ в 2021 году. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, сдадут только русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена. Дети-инвалиды смогут сдать на свое усмотрение только ЕГЭ по русскому языку или государственный выпускной экзамен по этому предмету.

«Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В усеченном формате будет проходить государственный выпускной экзамен для 11-классников, которые не собирают поступать в вузы. Аттестационная работа по русскому языку будет состоять только из заданий с кратким ответом с 1-ого по 24-ое.
До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ появятся на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Еще осенью там были опубликованы тесты по русскому языку и математике для участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ.

Основная волна ГВЭ состоится с 24 по 28 мая 2021 года. Также ученики смогут сдать экзамен с 3 по 17 сентября 2021 года – это возможность для тех, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «КрасКом» проведет дополнительную проверку качества воды в Студгородке

«КрасКом» проведет дополнительную проверку качества воды в Студгородке

1 Февраля 2021 г.
Такое распоряжение дал генеральный директор компании
Новости Красноярска: Зубарев: Одна из главных задач «Локомотивов роста» - помощь в создании новых рабочих мест

Зубарев: Одна из главных задач «Локомотивов роста» - помощь в создании новых рабочих мест

1 Февраля 2021 г.
Партийный проект «Локомотивы роста» рассматривает новые предложения
Новости Красноярска: Красноярцы просят освободить Владимира Перекотия из-под ареста

Красноярцы просят освободить Владимира Перекотия из-под ареста

1 Февраля 2021 г.
Он был задержан на несанкционированном митинге
Новости Красноярска: В морозы дороги в Красноярске подсыпают песчано-соляной смесью

В морозы дороги в Красноярске подсыпают песчано-соляной смесью

1 Февраля 2021 г.
Уборку дорог ведут круглосуточно
Новости Красноярска: Почти 10% городских автобусов не вышли на линии в морозы

Почти 10% городских автобусов не вышли на линии в морозы

1 Февраля 2021 г.
Машины не выпустили в рейсы перевозчики 11 маршрутов
Новости Красноярска: Специалисты Роспотребнадзора проверят качество воды в краевом центре

Специалисты Роспотребнадзора проверят качество воды в краевом центре

1 Февраля 2021 г.
Жители Октябрьского района пожаловались на отравление питьевой водой
Новости компаний
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Единая Россия» запустила сайт для голосования в поддержку инициативы присвоения Красноярску звания «Город Трудовой Доблести»

«Единая Россия» запустила сайт для голосования в поддержку инициативы присвоения Красноярску звания «Город Трудовой Доблести»

1 Февраля 2021 г.
Сбор подписей продлится до 15 апреля
Новости Красноярска: Супруге известного российского певца нужна помощь

Супруге известного российского певца нужна помощь

1 Февраля 2021 г.
Они попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Красноярском крае
Новости Красноярска: В краевом центре вновь подорожал бензин

В краевом центре вновь подорожал бензин

1 Февраля 2021 г.
Самая популярная марка выросла сразу на 1 рубль за литр
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru