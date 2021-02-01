Стали известны правила проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году

На сайте краевого правительства представлен порядок сдачи ЕГЭ в 2021 году. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, сдадут только русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена. Дети-инвалиды смогут сдать на свое усмотрение только ЕГЭ по русскому языку или государственный выпускной экзамен по этому предмету.

«Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В усеченном формате будет проходить государственный выпускной экзамен для 11-классников, которые не собирают поступать в вузы. Аттестационная работа по русскому языку будет состоять только из заданий с кратким ответом с 1-ого по 24-ое.

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ появятся на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Еще осенью там были опубликованы тесты по русскому языку и математике для участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ.

Основная волна ГВЭ состоится с 24 по 28 мая 2021 года. Также ученики смогут сдать экзамен с 3 по 17 сентября 2021 года – это возможность для тех, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки.



