К Манской петле под Дивногорском начали строить лестницу

Несмотря на 30-градусный мороз рабочие строят лестницу к Манской петле под Дивногорском. Туристы, которые поднимались на видовку в минувшие выходные, рассказывают, что уже готовы к установке лавочки и урны.

«Лично для меня Манская петля перестает существовать, а для многих людей она наоборот, появится: в их сердце, в их глазах, в их разуме». — рассказывает в соцсетях путешественник Дмитрий Щербаков.

Напомним, что в планах краевых властей сделать живописное место под Дивногорском доступным для большего числа туристов. Сейчас маршрут из-за сложного рельефа местности под силу только опытным путешественникам. На Манской петле установят лестницу для комфортного подъема и спуска, а также беседки, лавочки и удобную систему навигации.

Напомним, что Манская петля – это видовка, откуда можно наблюдать, как Мана делает изгиб между скал.

Фото: dmitrienkodmitriy / Instagtam