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Красноярцы могут оставлять заявку на очистку дорог от снега

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Красноярск
09:30 1 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В администрации города напомнили красноярцам, что оставлять заявки на уборку дорог от снега они могут по телефонам экстренных служб. Заявки принимают диспетчеры по номеру 005, а также по телефону 223-85-05. Отметим, что в минувшую пятницу в Красноярске выпало треть месячной нормы осадков.

«Снегопад мобилизовал все ресурсы дорожных служб. Вчера после час пика, снегопогрузочная техника вышла на улицы города. Дорожники на некоторых машинах даже написали девиз: «Снег, мы тебя любим», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее в мэрии сообщили, что при необходимости дорожники смогут применять для уборки снегоплавильные реагенты, в том числе оставшийся на складах «Бионорд». В начале новой недели синоптики прогнозируют в Красноярске 35-градусные морозы, но без осадков.



 

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