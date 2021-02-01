Красноярцы могут оставлять заявку на очистку дорог от снега

В администрации города напомнили красноярцам, что оставлять заявки на уборку дорог от снега они могут по телефонам экстренных служб. Заявки принимают диспетчеры по номеру 005, а также по телефону 223-85-05. Отметим, что в минувшую пятницу в Красноярске выпало треть месячной нормы осадков.

«Снегопад мобилизовал все ресурсы дорожных служб. Вчера после час пика, снегопогрузочная техника вышла на улицы города. Дорожники на некоторых машинах даже написали девиз: «Снег, мы тебя любим», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее в мэрии сообщили, что при необходимости дорожники смогут применять для уборки снегоплавильные реагенты, в том числе оставшийся на складах «Бионорд». В начале новой недели синоптики прогнозируют в Красноярске 35-градусные морозы, но без осадков.







