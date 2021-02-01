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В районе ледового дворца «Кристалл арена» изменилась схема движения на время Первенства России по фигурному катанию среди юниоров

Главная Общество
Красноярск
09:00 1 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В администрации города предупредили об изменении схемы движения в районе ледового дворца «Кристалл арена» на время проведения Первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Ограничения будут действовать до 6 февраля. На этот срок полностью закрыт проезд от ул. Октябрьская до КПП № 2 со стороны ул. Партизана Железняка, 42. Об этих изменениях водителей проинформируют дорожные знаки «Движение запрещено» в районе здания по ул. Октябрьская, 10. В мэрии отметили, что ограничение будет действовать в дневные часы с 6:00 до 23: 00 с 1 по 5 февраля.

«В период подготовки и проведения соревнований будет запрещена остановка и стоянка транспорта на всех проездах, расположенных вокруг Ледового дворца, в частности на проезде с восточной стороны Ледового дворца «Кристалл арена», также на проезде с западной стороны Ледового дворца «Кристалл арена» от ул. Октябрьская до ул. Партизана Железняка», - сообщили в пресс-службе администрации.

Кроме того, стоянка и остановка в дни соревнований запрещена на проезде от ул. Октябрьская до КПП № 2 Ледового дворца «Кристалл арена». Все эти ограничения будут действовать до 9:00 6 февраля.

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