С 1 февраля закрывается филиал Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики

В краевом центре с завтрашнего дня официально прекращает свою работу филиал Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Об этом рассказал директор института Алексей Храмцов.

Стоит отметить, что все студенты, которые вовремя подали документы о переводе, будут доучиваться в других учебных заведениях.

По сообщению руководства, 80% студентов приняли решение перевестись в головной вуз, оставшиеся 20% перевелись на схожие специальности в другие учебные заведения Красноярска. Всего в филиале училось 1900 человек.

Напомним, в Красноярском крае за прошлый год количество студентов сократилось на 3,2%.