Красноярская «Ротонда памяти и славы» может получить премию самого посещаемого архитектурного сайта в мире

Архитектурная инсталляция «Ротонда памяти и славы» у Музейного центра «Площадь Мира», построенная в 2020 году по проекту Сергея Ковалевского и Вадима Марьясова, участвует в номинации Cultural Architecture (архитектура культурных учреждений) конкурса Building of the Year 2021 самого посещаемого архитектурного сайта в мире ArchDaily.

Впереди отбор в финальный шорт-лист, куда попадут 5 объектов в каждой номинации, а 18 февраля объявят победителей.

ArchDaily – это самое масштабное цифровое издание об архитектуре в мире. Уже 12 лет подряд портал организовывает конкурс лучшего здания года. В конкурсе 15 номинаций, в том числе дома, офисы, религиозная архитектура. Номинация Cultural Architecture, где участвует ротонда музея, включает в себя постройки из США, Китая, Индии и других стран, а также из городов России – Москвы и Владивостока.

Красноярская «Ротонда памяти и славы» - важная часть проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проголосовать можно до 10 февраля. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ArchDaily и поддержать красноярский проект.

фото: Музейный центр «Площадь Мира»