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На загородных трассах сохраняется сложная дорожная обстановка

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Красноярск
12:57 29 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Госавтоинспекции по Красноярскому краю предупредили автолюбителей о том, что на всей территории региона сохраняется сложная дорожная ситуация.

Так, по направлению Красноярск – Ачинск видимость составляет не более 20 метров, кроме того, наблюдается сужение проезжей части, а также местами образуются снежные заносы. Транспорт двигается со скоростью не более 50 километров в час. Аналогичная ситуация складывается по направлению Красноярск – Балахта.

Дорожные полицейские напоминают, что снег и метель способствуют недостаточной видимости, что может повлечь за собой ДТП. В этой связи водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а лучше и вовсе воздержаться от загородных поездок.

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