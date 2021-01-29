На загородных трассах сохраняется сложная дорожная обстановка

В Госавтоинспекции по Красноярскому краю предупредили автолюбителей о том, что на всей территории региона сохраняется сложная дорожная ситуация.

Так, по направлению Красноярск – Ачинск видимость составляет не более 20 метров, кроме того, наблюдается сужение проезжей части, а также местами образуются снежные заносы. Транспорт двигается со скоростью не более 50 километров в час. Аналогичная ситуация складывается по направлению Красноярск – Балахта.

Дорожные полицейские напоминают, что снег и метель способствуют недостаточной видимости, что может повлечь за собой ДТП. В этой связи водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а лучше и вовсе воздержаться от загородных поездок.