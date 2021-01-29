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Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение

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Красноярск
12:39 29 Января 2021
оплата, транспорт, банк, услуги
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Сегодня горожане уже могут использовать обновленное приложение «Транспорт Красноярска» на своих мобильных устройствах, чтобы приобрести билет для проезда в общественном транспорте. Картой любого банка, привязанной к телефону, можно рассчитаться в 1200 городских автобусах.

Пользоваться приложением легко. Чтобы оплатить проезд пассажиру необходимо находиться в транспорте и купить билет, используя мобильный телефон. Оформление производится путем считывания QR-кода, размещенного в транспортном средстве.  Стоимость поездки определяется действующим тарифом. Покупка билета подтверждается нажатием кнопки "Купить билет(-ы)" на экране мобильного устройства. После успешной транзакции на экране телефона высвечивается билет с номером маршрута и стоимостью проезда, который необходимо показать кондуктору. Приобретенный билет будет действителен только в том транспортном средстве, где он был куплен, до момента высадки.

Перед покупкой билета в приложении необходимо привязать банковскую карту с положительным балансом. В момент покупки билета на карте должны быть средства, достаточные для его оплаты.

Приложение «Транспорт Красноярска» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google play. В новой версии добавлен сервис – родительский контроль, благодаря которому родители могут отслеживать поездки детей. Кроме того, с помощью приложения можно привязать несколько банковских карт или сервисы Google Pay, Apple Pay, которыми пассажир планирует рассчитываться за проездной билет.

Безопасность платежей и конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается с помощью банка-эквайера ПАО «СБЕРБАНК».

Оператором, обеспечивающим работоспособность мобильного приложения,  выступает АО "АЙКОМ".

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер активно поддерживает проекты, направленные на создание удобных сервисов для населения. Жизнь не стоит на месте, ритм наших будней высок, поэтому очень важно использовать максимум возможностей для экономии времени, выстраивания своих планов. Обновленное приложение обладает рядом преимуществ, необходимых сервисов для горожанина, продолжает развиваться»

Фото: ПАО «Сбербанк»
По материалам ПАО «Сбербанк»

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