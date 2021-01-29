В краевой столице продолжается покупка жилья для сирот

В Красноярске продолжает реализовываться программа обеспечения квартирами детей-сирот.

В настоящее время на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг администрацией Красноярска размещено 30 таких закупок. В администрации краевого центра заверили, что запросы мэрии будут размещаться в таком объеме еженедельно.

Это стало возможным после выделения серьезных средств на эти цели. Так, в 2021 году из федерального и регионального бюджетов было выделено 704 697 700 рублей. Предполагается, что на эти деньги будут куплены квартиры для 350 детей-сирот.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в 2020 году между городской администрацией и краевым министерством образования было заключено соглашение о взаимодействии в процессе обеспечения жильем детей сирот.

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