Борьба со снегом ведется в Красноярске непрерывно

В Красноярске всю ночь убирали снег. Сегодня перерыв сделали лишь на утреннее время, когда горожане отправились на работу. С 10 утра коммунальщики вновь приступили к уборке дорог.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в ночную смену были выведены 152 единицы техники. Из Красноярска вывезено 723 КАМАЗа снега.

Жителей предупредили и об особенностях уборки во время непрекращающегося снегопада.

«По нормативам, когда снег идет не прекращаясь, на всех дорогах проводится в первую очередь дежурное прометание. Чтобы обеспечить проходимость, прежде всего для общественного транспорта, снег откидывается к обочинам. Вывозить его будут позже, поздно вечером или ночью», - сообщили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Красноярске продолжится до утра субботы, 30 января.