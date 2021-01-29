Водка дорожает, но красноярцев это не останавливает

31 января отмечается День рождения русской водки. В Красноярскстате представили информацию про потребление этого напитка в Красноярском крае.

Так, в регионе в декабре 2020 года средняя цена литра водки составила 664,93 рубля. Стоимость горячительного напитка за 2020 год поднялась на 3,2%.

Вместе с тем, в период января по сентябрь прошлого жителями края было приобретено 1 миллион декалитров водки и ликероводочных изделий. Это на 1,5% больше, чем за такой же период предыдущего года.

Кроме того, в Красноярском крае налажено производство ликеро-водочных напитков. Однако зафиксирован спад. Так, в 2020 году в регионе было произведено 679 тысяч декалитров водки, это на 13% меньше, чем в 2019.

Статистики отметили, что значительно уменьшилось количество пациентов с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы». Если в январе 2016 года таких граждан в крае начитывалось 24,7 тысячи, то за 5 лет это число уменьшилось до 15,5 тысяч человек.

Справка:

31 января 1865 года в Петербурге великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев защитил всемирно известную докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой он работал на протяжении 2 лет (1863-1864). Менделеев смог вывести и научно обосновать оптимальное соотношение в водке спирта и воды. Диссертация, которая внесла вклад в мировую науку, хранится в музее Санкт-Петербургского государственного университета.