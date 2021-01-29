Глава Центрального района Красноярска проведет прямой эфир с жителями в «Инстаграме»

Глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский проведет очередной прямой эфир с жителями в «Инстаграме». Такая прямая связь с красноярцами становится для чиновника уже традиционной, он на связь с жителями в соцсети каждый месяц. В пятницу, 29 января, Войцеховский обещает ответить по прошлым заявкам от горожан, а также примет новые здания на благоустройство или решение проблем.

«В ходе эфира прозвучат ответы на вопросы, заданные жителями месяц назад. Также красноярцы смогут обратиться к руководителю в комментариях. Как всегда, главными темами эфира станут вопросы благоустройства и ЖКХ, развития общественных пространств и другие направления, интересные жителям», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Прямой эфир для жителей Центрального района пройдет в социальной сети «Инстаграм» по ссылке instagram.com/krs_raion_c 29 января с 18:00 до 19:00.