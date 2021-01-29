Перепады температуры от -5 до -35 градусов ждут красноярцев до конца недели

Синоптики предупреждают об очередном резком перепаде температур в Красноярске: в ближайшие три дня красноярцев ждут погодные качели от -5 до -35 градусов. Так, в пятницу, 29 января, воздух в городе прогреется до -5…-7°С, ожидается ветер восточной четверти с порывами до 11 м/с, сильный снег.

«В центральных и южных районах местами ожидается сильный снег, в южных районах порывы западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

В ночь на субботу, 30 января, температура опустится до -17°С, а в светлое время суток будет -15°С, незначительные осадки.

В воскресенье, 31 января, ночью похолодает до -35°С, а в светлое время суток термометры покажут -26°С. Будет переменная облачность и небольшой снег.



