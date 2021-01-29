29 января
Красноярск
погода -17 °C
76.19
 
€ 92.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Перепады температуры от -5 до -35 градусов ждут красноярцев до конца недели

Главная Общество
Красноярск
08:15 29 Января 2021
общество, красноярск, в красноярске, погода, ветер, морозы, в красноярском крае, непогода, мороз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики предупреждают об очередном резком перепаде температур в Красноярске: в ближайшие три дня красноярцев ждут погодные качели от -5 до -35 градусов. Так, в пятницу, 29 января, воздух в городе прогреется до -5…-7°С, ожидается ветер восточной четверти с порывами до 11 м/с, сильный снег.

«В центральных и южных районах местами ожидается сильный снег, в южных районах порывы западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

В ночь на субботу, 30 января, температура опустится до -17°С, а в светлое время суток будет -15°С, незначительные осадки.

В воскресенье, 31 января, ночью похолодает до -35°С, а в светлое время суток термометры покажут -26°С. Будет переменная облачность и небольшой снег.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 280 единиц техники убирали снег на улицах Красноярска

Более 280 единиц техники убирали снег на улицах Красноярска

28 Января 2021 г.
Было задействовано 350 рабочих
Новости Красноярска: Магия чисел: «Семерке» в 22 года 22-я кнопка

Магия чисел: «Семерке» в 22 года 22-я кнопка

28 Января 2021 г.
У всех кабельных операторов

«Кондуктор поддалась на провокации пассажира и применила физическую силу»: в мэрии прокомментировали конфликт в автобусе

28 Января 2021 г.
В Сети появилось другое видео
Новости Красноярска: В краевом центре обещают туман и гололед

В краевом центре обещают туман и гололед

28 Января 2021 г.
Автолюбителям стоит быть внимательнее
Новости Красноярска: В Красноярске ждут бум малоэтажного строительства

В Красноярске ждут бум малоэтажного строительства

28 Января 2021 г.
Что нам стоит дом построить?
Новости Красноярска: Микрофинансовую организацию оштрафовали за оскорбительные звонки и смски должникам

Микрофинансовую организацию оштрафовали за оскорбительные звонки и смски должникам

27 Января 2021 г.
На клиентов оказывали моральное давление
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В города и районы Красноярского края отправили школьные автобусы и внедорожники для больниц

В города и районы Красноярского края отправили школьные автобусы и внедорожники для больниц

29 Января 2021 г.
Ключи главам территорий передал губернатор Александр Усс
Новости Красноярска: В Богучанах у вертолета при посадке отвалился хвост

В Богучанах у вертолета при посадке отвалился хвост

28 Января 2021 г.
Уже заведено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске открыт набор волонтеров на Всероссийскую зимнюю спартакиаду

В Красноярске открыт набор волонтеров на Всероссийскую зимнюю спартакиаду

29 Января 2021 г.
Турнир состоится с 1 по 7 марта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru