В предстоящем дорожном сезоне в Красноярском крае отремонтируют 153 километра магистралей

Краевое управление автодорог анонсировало планы на предстоящий дорожный сезон. В порядок планируют привести 153 километра магистралей. Это 67 объектов в 37 районах края. На 41 объекте работы начнутся с нуля.

Запланирована реконструкция дороги Маганск - Верхняя Базаиха с 0 по 5 километр в Березовском районе. Начнется подготовка к ремонту на обходе Красноярска с 20 по 29 километр. На этот год запланирован подготовительный этап, в следующем году отремонтируют 4,5 км покрытия, а в 2023 году еще 3,5 километра.

Дорожники обещают ремонт трассы Элита – Арейское, а также двух участков трассы Красноярск - Енисейск в Емельяновском районе. Еще два участка отремонтируют по направлению из Красноярска в Железногорск. В планах на ремонт подъезд к базе отдыха Бузим, дорога Миндерла - Сухобузимское – Атаманово с 27,5 по 31,5 километр, а также 4-киломтеровый участок трассы Саяны в Манском районе.

«Также в этом сезоне начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту автодороги Шадрино – Подсосное в Козульском и Назаровском районах, протяженностью 12,9 км. Переходное покрытие переведут в асфальтобетон. Основной объем работ запланирован на следующий год, сдача объекта в эксплуатацию – на 2023 год», - сообщили в КРУДОРе.

На эти работы в рамках нацпроекта выделять полтора миллиарда рублей.