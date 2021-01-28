Более 280 единиц техники убирали снег на улицах Красноярска

За последние сутки на дороги краевого центра было выведено более 280 единиц специальной дорожной техники. Вчера в дневные часы 140 машин очищали от снега и льда городские улицы. В ночь на четверг и работали уже 146 единиц. К этому процессу привлекли 351 рабочий, а всего с улиц было убрано 475 КамАЗов снега.

Особый акцент был сделан на уборке автобусных остановок, пешеходных переходов, а также перекрестков и тротуаров. За минувшие сутки было очищено 352 участка улиц и 301 автобусная остановка.

Отметим, что жители краевой столицы могут сообщать о неочищенных местах в Центральную диспетчерскую службу городского хозяйства по телефону 223‒85‒05.