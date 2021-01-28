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Магия чисел: «Семерке» в 22 года 22-я кнопка

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Красноярск
12:37 28 Января 2021
телеканал, телевидение, красноярск
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С 1 февраля 2021 «7 канал» во всех телевизорах Красноярска будет вещать на 22 кнопке! Главные городские новости, ваши любимые программы, документальные и художественные фильмы, сериалы теперь не нужно искать и пролистывать десятки телеканалов! Достаточно нажать на пульте «22»!

В конце прошлого года «7 канал Красноярск» накануне своего 22-летия победил в конкурсе на получение 22-й кнопки у всех кабельных операторов в Красноярске. Решение Федеральной конкурсной комиссии было единогласным! В связи с этим «Семерка» получила статус официального муниципального канала города.

Это произошло благодаря тому, что, несмотря на непростой 2020-й, телекомпании удалось нарастить объем собственного производства авторских программ. В начале прошлого года в эфире телеканала была только одна программа - «Студия 7», а к концу -  их стало уже семь! Теперь вы можете вместе с «Таежным спецназом» взглянуть изнутри на проблемы тайги, увидеть «Сибирь глазами иностранцев», получить свое «Право на защиту», узнать какая польза для каждого есть в «Нацпроектах». Свое «Место силы» поможет найти Наталья Жабыко. А «Популярная наука» доступным и понятным языком расскажет о науке – никаких заумных речей и скучных тем! На этом редакция останавливаться не собирается. На очереди финансовый ликбез «За деньги».

Все самое интересное и главное на «7 канале Красноярск» с 1 февраля все кабельные операторы Красноярска будут показывать на 22 кнопке. Поэтому, если у вас «индивидуальная» настройка телевизионных каналов, то 1 февраля просто обновите настройки, т.к. «Семерка»  будет на 22-ой кнопке. Тем, у кого «автоматическая» настройка ТВ, делать ничего не нужно! Все обновится автоматически. Также позаботьтесь о своих родителях и пожилых  родственниках, чтобы им было удобно смотреть привычные передачи на «Седьмом». Возникли технические  проблемы - звоните по круглосуточному  номеру 258-11-72,  и вам обязательно помогут настроиться на «Седьмой»! 

Общество / НОВОСТИ

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