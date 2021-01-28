В Красноярске ждут бум малоэтажного строительства

В Красноярске благодаря федеральным инициативам ожидается повышенный интерес к малоэтажному строительству. В частности, «ДОМ.РФ» планирует выставить на торги пять земельных участков в районе деревни Минино. Общая площадь – более 100 га.

Однако желающих жить на земле предупреждают сразу – купить участок и построить дом не так просто, как кажется на первый взгляд.

По словам Владимира Корниенко, коммерческого директора одного из ведущих игроков рынка стройматериалов – красноярской компании «КирпичЦентр», начинать нужно не с выбора материалов, а с проекта и понимания, какой вам дом нужен: круглогодичного проживания или на летний период.

«Выбирать строительный материал должен не заказчик, а куратор совместно с техническим специалистом – проектировщиком или архитектором. Совместно составляется оптимальная смета. Правильный подбор материала начинается с грамотного проекта. Мы только сейчас начинаем прививать культуру частного домостроения. К сожалению, на данный момент, у нас ее нет. Клиенты, обращающиеся к нам, получают полную консультацию: разработку проекта от и до, подбор современных строительных материалов, которые помогают сохранить надежность и тепло конструкции, долговечность и ликвидность дома. Важны любые детали: сколько человек будет проживать, какие у них хобби, увлечения и так далее», - заявил специалист.

Выделение земель под малоэтажное строительство совпало с пандемией, когда большинство осознало плюсы жизни в изоляции на своем собственном участке, говорят специалисты по недвижимости. Однако, не каждый земельный участок годится под строительство дома.

«Обязательна так называемая «посадка» объекта на участок. Мы такую услугу тоже оказываем. Приходит клиент – я хочу построить вот это, вот так и вот здесь. А какой это участок? Подходит ли он? Есть ли грунтовые воды? Какая почва? Правильно ли будут расположены объекты? И потом начинается – у одного свиноферма за забором, у другого вообще через три года планируется через участок трассу проложить... Должен быть грамотный куратор, который поможет сделать тот визуальный образ, который будет воплощен в жизнь. А позже – грамотный рабочий проект, который даст понимание объема ваших вложений. Люди вот этой культуры не знают, а мы ее потихоньку внедряем. То есть еще до проектирования необходимо оценить возможности самого земельного участка. Есть еще такой момент – частный дом должен быть не только красивый и качественный. Он обязан быть выгодный с коммерческой точки зрения, быть ликвидным. Нам давным-давно вбили в голову, что вот построил ты дом, потратил определенную сумму и никогда за эти деньги его не продашь. Да не так это. Нужно строить правильно. Поэтому мы вовлекаем и взрослых, и детей, бабушек, и дедушек. Каждый член семьи во время рождения проекта вносит свою долю и часть своей души. И тогда строительство дома превращается в интересный увлекательный процесс, а сам объект в итоге становится, надежным, теплым, уютным и, повторюсь, ликвидным», - рассказал Корниенко.

Фото предоставлено: Наиля Баширова