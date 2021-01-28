«Кондуктор поддалась на провокации пассажира и применила физическую силу»: в мэрии прокомментировали конфликт в автобусе

В департаменте транспорта красноярской мэрии дали комментарий по произошедшему накануне конфликту в пассажирском автобусе.

Сегодня Sibnovosti.ru рассказывали об этой истории.

В мэрии Красноярска предоставили видеозапись с камеры наблюдения в автобусе. На кадрах видно, как пассажирка без маски подходит к кондуктору и что-то выговаривает, а после чего и вовсе замахивается на сотрудницу общественного транспорта. Между сторонами затем возникла потасовка в результате которой кондуктор вытолкала женщину.