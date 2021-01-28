«Кондуктор поддалась на провокации пассажира и применила физическую силу»: в мэрии прокомментировали конфликт в автобусе

В департаменте транспорта красноярской мэрии дали комментарий по произошедшему накануне конфликту в пассажирском автобусе.
Сегодня Sibnovosti.ru рассказывали об этой истории.
В мэрии Красноярска предоставили видеозапись с камеры наблюдения в автобусе. На кадрах видно, как пассажирка без маски подходит к кондуктору и что-то выговаривает, а после чего и вовсе замахивается на сотрудницу общественного транспорта. Между сторонами затем возникла потасовка в результате которой кондуктор вытолкала женщину.
«Конфликт был спровоцирован пассажиром, которая отказывалась надевать маску. Другие граждане также предлагали ей надеть защитное средство, чтобы автобус смог продолжить дальнейшее движение. Однако, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу. За это она, конечно, будет привлечена к ответственности», – прокомментировали в департаменте транспорта