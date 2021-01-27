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Микрофинансовую организацию оштрафовали за оскорбительные звонки и смски должникам

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Красноярск
16:39 27 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Судебные приставы привлекли к ответственности микрофинансовую организацию, сотрудники которой оказывали моральное давление на должников. Выбить долги у клиентов бизнесмены пытались путем угроз по телефону и оскорбительных смс-сообщений. На такие методы работы финансистов приставам пожаловалась супружеская пара.

«По результатам административного расследования судебными приставами был подтвержден факт неправомерных действий микрофинансовой организации, что послужило основанием составления двух протоколов по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Красноярскому.

Суд наложил на микрофинансовую компанию штрафы на сумму 70 тысяч рублей. Красноярцам напомнили, что пожаловаться на неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности можно на электронную почту mail@r24.fssp.gov.ru или в управление на ул. 6-я Полярная, д. 2.

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