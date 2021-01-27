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Красноярские ТЭЦ снизили выработку электроэнергии по итогам прошлого года

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Красноярск
14:57 27 Января 2021
работа, энергетика, электроэнергия, предприятие
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В 2020 году предприятия Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании суммарно произвели 8 миллиардов киловатт-часов электрической энергии и 10,8 миллионов гигакалорий тепловой энергии. По сравнению с 2019 годом отпуск теплоэнергии остался прежним, а выработка электричества просела с 9,3 миллиардов киловатт-часов.

«Стоящие на Енисее и Ангаре ГЭС Красноярского края работали с большой загрузкой, их водохранилища были переполнены, и это разгрузило теплоэлектростанции Сибирской генерирующей компании. Наша выработка электричества в 2020 году просела на 14% в сравнении с 2019-м. Но по производству тепла показатели СГК за прошлый год не упали», — объяснил ситуацию директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

В целом по СГК объем производства электрической энергии в 2020 году вырос на 40,5% за счет присоединения новых активов, в Красноярском крае это Красноярская ГРЭС-2 (город Зеленогорск, в расчетах учитывается с марта). Также в контур компании вошли Рефтинская ГРЭС (Свердловская область, с января) и Приморская ГРЭС (Приморский край, с июня). В старом контуре без учета новых станций выработка электроэнергии по итогам года составила 40,1 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, что на 11,6% меньше, чем в 2019 году. Такое снижение объясняется высокой водностью на реках Сибири в течение всего 2020 года и перераспределением электрической нагрузки в пользу ГЭС, а также более теплой погодой.

В 2020 году средневзвешенная цена электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии во второй ценовой зоне, где работает большая часть предприятий СГК, составила 818,4 рубля за МВт*ч (на РСВ). Это на 1,7% меньше, чем в 2019 году. В первой ценовой зоне (Европейская Россия и Урал) средневзвешенная цена в 2020 году снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. При этом следует отметить, что в первой ценовой зоне цена в 2020 году была выше, чем во второй на 41%, и составила 1155,2 рубля за МВт*ч.

Выработка тепловой энергии в 2020 году с учетом новых активов составила 43,7 миллиона гигакалорий тепловой энергии, это на 0,6% больше, чем годом ранее. Без учета присоединившихся предприятий снижение составило 2%. Его причиной стала более высокая температура наружного воздуха в отопительные месяцы: если в 2019 году средняя температура за эти месяцы в городах работы СГК составила -4,5 °С, то в 2020 году почти на 1 °С больше — -3,6 °С.

По материалам СГК
Фото с сайта СГК

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