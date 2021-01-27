Дело Быкова об организации двойного убийства рассмотрят в Свердловском районном суде

В красноярском краевом суде рассказали, что уголовное дело, возбужденное против авторитетного предпринимателя и бывшего депутата Заксобрания Анатолия Быкова, будет рассмотрено в Свердловском районном суде.

Речь идет об организации двойного убийства, совершенного в 1994 году на правобережье краевого центра. Материалы дела поместились в 18 томах и сегодня переданы в судебную инстанцию. Однако точная дата первого заседания еще не назначена.

Напомним, на минувшей неделе Sibnovosti.ru сообщали, что расследование громкого уголовного дела завершено и подозреваемый знакомится с материалами. Также адвокат Быкова подал ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.