Уборка дорог и тротуаров в Красноярске продолжается и в морозы

Дорожные службы продолжали уборку городских улиц и в 40-градусный мороз. В самую морозную ночь недели дороги расчищали 194 единицы техники. В утренние часы к уборке подключились и бригады рабочих. Техника и люди убрали 176 тысяч квадратных метров тротуаров, а также более 700 тысяч квадратных метров городских дорог. За сутки с магистралей вывезли 91 КАМАЗ снега.

«В основном уборка этих участков производится в ночное время, так как работающая техника на дорогах с интенсивным движением может спровоцировать заторы. В дневное время дорожные службы работают на менее загруженных участках в районах города», - пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

В мэрии отметили, что оставить заявку на уборку улиц или дорог красноярцы могут по телефону службы 005.