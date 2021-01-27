Жителя севера края будут судить за вылов осетра

Полицейские Таймыра закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, которого подозревают в незаконном вылове осетра.

В августе 2020 года дорожные полицейские в Дудинке остановили автомобиль под управлением 39-летнего норильчанина. При досмотре машины в багажнике было обнаружено 7 экземпляров и 4 фрагмента от 2 особей запрещенной к вылову рыбы – осетра, который находится в Красной книге.

Стражи порядка выяснили, что рыба принадлежит пассажиру автомобиля, 53-летнему житель Дудинки. Он рассказал, что осетра ловил сетями, которые сделал собственноручно. Таким образом, был нанесен ущерб в размере 1,5 миллионов рублей.

Теперь мужчину будут судить по 258 статье УК РФ. Максимальное наказание – 3 года лишения свободы. В скором времени рыбак предстанет перед правосудием.