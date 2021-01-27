В краевой центр идет резкое потепление

В Красноярск ненадолго возвращается потепление. Так, сегодня вечером морозы отступят и столбик термометра будет показывать всего -12…-14 градусов. Ожидается снегопад и ветер.

Отметим, что минувшая ночь была самой холодной на текущей неделе, столбик термометра опустился до -40 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра комфортная температура будет днем четверга и в пятницу. В последний рабочий день и вовсе будет -8 градусов. Однако на выходные вновь придет морозная погода. В частности, в ночь на воскресенье ожидается -35, а в дневные часы -29…-31.