В Красноярске завтра откроется «Сибирская ярмарка»

Жителям и гостям Красноярска предлагается посетить масштабную выставку «Сибирская ярмарка», которая пройдет с 28 по 31 января по адресу ул. Авиаторов 19 в здании МВДЦ «Сибирь».

Выставочный проект призван собрать на единой площадке широкий ассортимент продовольственных товаров, домашний текстиль, одежду и обувь, вязаные изделия, травяные сборы для здоровья, авторские украшения, свежие продукты и множество сувениров и подарков.

Основные разделы ярмарки:

- свежие продукты и напитки

- одежда и обувь

- предметы интерьера

- сувениры и подарки

- домашний текстиль

- украшения ручной работы

- семена, посадочный материал

«Сибирская ярмарка» – это уникальная возможность найти, пожалуй, все самое лучшее в одном месте и напрямую.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

Вход свободный.

Время работы:

28 – 30 января с 10:00 до 18:00

31 января с 10:00 до 16:00

по информации «Красноярская ярмарка»

фото: Красноярская ярмарка