В Красноярске завтра откроется «Сибирская ярмарка»

Жителям и гостям Красноярска предлагается посетить масштабную выставку «Сибирская ярмарка», которая пройдет с 28 по 31 января по адресу ул. Авиаторов 19 в здании МВДЦ «Сибирь».
Выставочный проект призван собрать на единой площадке широкий ассортимент продовольственных товаров, домашний текстиль, одежду и обувь, вязаные изделия, травяные сборы для здоровья, авторские украшения, свежие продукты и множество сувениров и подарков.
Основные разделы ярмарки:
- свежие продукты и напитки
- одежда и обувь
- предметы интерьера
- сувениры и подарки
- домашний текстиль
- украшения ручной работы
- семена, посадочный материал
«Сибирская ярмарка» – это уникальная возможность найти, пожалуй, все самое лучшее в одном месте и напрямую.
Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).
Вход свободный.
Время работы:
28 – 30 января с 10:00 до 18:00
31 января с 10:00 до 16:00
по информации «Красноярская ярмарка»
фото: Красноярская ярмарка