Сотрудники Красноярскэнергосбыта запустили донорский марафон «Энергия жизни»

В Красноярскэнергосбыте прошел первый в этом году День донора, в котором приняли участие шесть десятков работников предприятия из Красноярка и пригорода. Собранная кровь будет использоваться во время операций в красноярских больницах.

Геннадий Лазовский, врач-трансфузиолог Центра крови №1, рассказал, то донорская инициатива энергосбытового предприятия позволит не только оказать помощь, но, возможно и спасти жизнь не менее, чем семидесяти пациентам:

«Это весомый вклад в условиях пандемии, когда наблюдается снижение донорской активности. Приятно, что с каждым годом всё больше сотрудников Красноярскэнергосбыта становятся донорами, к этому располагает и пример коллег, и то, что донорские пункты разворачиваются непосредственно в офисах компании».​

Новички признавались, что изначальный страх перед процедурой сдачи крови они побороли благодаря желанию помочь другим людям. Но в основном участниками акции стали доноры со стажем. Рекордсменом по сдаче крови стала старший агент по сбыту энергии управления работы с физлицами Красноярскэнергосбыта Татьяна Коптелова. За 15 лет донорства она сдала кровь уже 23 раза.

«Я знаю, что этим могу спасти чью-то жизнь. Мне очень нравится, что руководство нашей компании понимает значимость донорства и поддерживает такие акции», — отметила Татьяна Коптелова.​ ​ ​

День донора в энергосбыте проходит восьмой год подряд. За несколько лет сотрудники сдали уже более 250 литров крови. Постепенно акция трансформировалась в полномасштабный краевой донорский марафон под названием «Энергия жизни», который проходит в течение года во всех подразделениях компании в Красноярском крае, где есть возможность организовать сдачу крови.​

По материалам компании "РусГидро"

Фото: "РусГидро"