В тортах от красноярских производителей обнаружена кишечная палочка

Специалисты красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний провели контрольную закупку тортов в магазинах. Для проверки они приобрели десять образцов. Эксперты тестировали торты «Тирамису», «Медовый с брусникой», «Генеральский», «Снегирь», «Крем-брюле», «Еврей», «Сметанный с брусникой», «Детский». В итоге к девяти десертам у проверяющих возникли претензии. Они не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза по микробиологическим показателям.

«Это относится к продукции, выработанной следующими предприятиями: ООО «ТС «Командор», ООО «ТС Командор» Крафтовая кондитерская «Суфле-Безе», ООО «Стефанишен», ООО «Кондитерская компания «Сладкая жизнь», ООО «Смарт», ООО «Вирсавия», ООО «Бастион Финанс», ООО «Алонда», ООО «О КЕЙ» собственное производство», - указано в официальном сообщении ЦСМ на сайте организации.

Почти во всех тортах превышено общее микробное число, а в пяти образцах обнаружена кишечная палочка. Также в нескольких закупленных десертах было превышено содержание дрожжей. Например, в сладостях от ачинского производителя в 17 раз завышено общее микробное число, а содержание дрожжей превышено в 9 раз. Подробные результаты мониторинга опубликованы на сайте красноярского ЦСМ.