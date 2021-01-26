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В тортах от красноярских производителей обнаружена кишечная палочка

Главная Общество
Красноярск
18:15 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний провели контрольную закупку тортов в магазинах. Для проверки они приобрели десять образцов. Эксперты тестировали торты «Тирамису», «Медовый с брусникой», «Генеральский», «Снегирь», «Крем-брюле», «Еврей», «Сметанный с брусникой», «Детский». В итоге к девяти десертам у проверяющих возникли претензии. Они не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза по микробиологическим показателям.

«Это относится к продукции, выработанной следующими предприятиями: ООО «ТС «Командор», ООО «ТС Командор» Крафтовая кондитерская «Суфле-Безе», ООО «Стефанишен», ООО «Кондитерская компания «Сладкая жизнь», ООО «Смарт», ООО «Вирсавия», ООО «Бастион Финанс», ООО «Алонда», ООО «О КЕЙ» собственное производство», - указано в официальном сообщении ЦСМ на сайте организации.

Почти во всех тортах превышено общее микробное число, а в пяти образцах обнаружена кишечная палочка. Также в нескольких закупленных десертах было превышено содержание дрожжей. Например, в сладостях от ачинского производителя в 17 раз завышено общее микробное число, а содержание дрожжей превышено в 9 раз. Подробные результаты мониторинга опубликованы на сайте красноярского ЦСМ.

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