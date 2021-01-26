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Автобусы на семи маршрутах не вышли в рейсы из-за морозов

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Красноярск
17:45 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Большая часть городских автобусов вышли в рейсы, несмотря на 35-градусный мороз. Проблемы были только на четырех маршрутах, сообщили в департаменте общественного транспорта администрации Красноярска. С линий сходили по 1-2 автобуса на маршрутах №№11, 32, 83. На маршрутах № 27, 36, 43 и 53 перевозчики не выпустили по 3 машины. С работой электротранспорта проблем не возникало. В целом на линиях работали 96% машин.

«Основная причина технической неисправности автобусов в морозы – это скопление конденсата в пневмосистемах и, как следствие, замерзание дверных и тормозных систем. Однако перевозчики обязаны качественно готовить свой подвижной состав заранее, чтобы минимизировать такие сходы, а также иметь резервный подвижной состав для оперативной замены», - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов.

Добавим, что перевозчикам за намеренное ограничение выпуска машин в морозы грозят штрафы от 3 до 30 тысяч – это является административным нарушением в части неисполнения расписания движения общественного транспорта.

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