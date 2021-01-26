В краевой столице утвердили расположение долгожданной дороги с Николаевского моста до улицы Судостроительной

Мэр Красноярска на своей странице в Instagram рассказал, что принято решение о расположении новой автомобильной дороги, которая соединит Николаевский мост с микрорайоном Пашенный, а именно с улицей Судостроительная.

Стоит отметить, что дорога является долгожданной у местных жителей, так как район масштабно застраивается в последние годы.

«Наконец, вместе с краевым правительством утверждён вариант расположения дороги от Николаевского моста до улицы Судостроительной. Её протяжённость составит 1,07 км. В ближайшие дни мы начнём поиск подрядчика для корректировки проектно-сметной документации», - написал Еремин в своем Instagram.

Отметим, что к строительству приступят только в 2022 году. На следующий год планируется ввести дорогу в эксплуатацию.