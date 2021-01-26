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В Красноярске вновь ввели режим «черного неба»

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Красноярск
12:06 26 Января 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, воздух, экология, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске введен режим неблагоприятных метеорологических условий или режим «черного неба».

По данным регионального управления Роспотребнадзора режим вводится с 13:00 сегодня, 26 января и продлится до 19:00 завтрашнего дня, 27 января. В этот период в краевой столице ожидаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей и частиц в воздухе, а именно сильные отрицательные температуры и практически полное отсутствие ветра.

В этом году уже вводился режим «черного неба» – с 8 по 9 января, а также с 21 по 22 января.

Горожанам рекомендуется использовать общественный транспорт, не сжигать мусор, а также сократить время нахождения на улице.

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