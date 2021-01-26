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Скорость оформления жд-билетов в Красноярске увеличат благодаря искусственному интеллекту

Главная Общество
Красноярск
11:00 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В кассах красноярской железной дороги обещают значительно увеличить скорость оформления билетов. Там тестируют систему искусственного интеллекта, которая будет автоматически считывать паспортные данные пассажира и формировать проездной документ.

«При оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. Подобные комплексы позволят значительно сократить время оформления билетов, минимизировать возможность ошибки при оформлении и повысить производительность работы кассиров», - пояснили в пресс-службе КрасЖД.

Система умеет узнавать данные российских и загранпаспортов, а также разбирается в официальных документах граждан 200 стран мира. Раньше кассирам приходилось вбивать все данные вручную, а в сложных иностранных фамилиях специалисты иногда допускали ошибки. В РЖД заверили, что система гарантирует защиту персональных данных пассажиров, так как они не сохраняются в компьютере или облачном хранилище.

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