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Инспекторы охотнадзора патрулируют пригород Норильска из-за следов диких животных

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Красноярск
10:26 26 Января 2021
норильск, в красноярском крае, животные, охотник, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Инспекторы охотнадзора взяли на особый контроль районы Талнах и Кайеркан в Норильске. С прошлой недели местные жители заметили в пригородных зонах следы волков. Для контроля за территорией организованы три опергруппы, в которые входят охотники, полиция и инспекторы Минэкологии. Пока к населенным пунктам хищники не приближались, но в округе следы диких животных видели. Накануне в Норильск приехал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, который проконтролировал проблему диких животных.

«Опергруппы круглосуточно следят за ситуацией. Они будут работать в таком режиме до тех пор, пока ситуация на территории не стабилизируется и мы не будем уверены, что местным жителям нападение хищников не угрожает», – цитирует пресс-служба краевого правительства министра Павла Борзых.

Жителей призывают не пытаться самостоятельно расправиться с волками, а в случае выхода животных к населенным пунктам, звонить в полицию.
 

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