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Роспотребнадзор проконтролировал соблюдение противоковидных мер в фитнес-клубах Красноярска

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Красноярск
09:57 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Инспекторы Роспотребнадзора и городской администрации проверили фитнес-клубы на правобережье Красноярска на соблюдение противоковидных мер. Ревизоры нагрянули в спортзалы «Fitbaza» на ул. Амурская, 32, в «Колизей» на ул. Говорова, 57 и «Форвард» на ул. Тамбовская, 2к. Замечаний к организации тренировочного процесса и санитарной уборке помещений не было. Персонал работает в масках и перчатках.

«Каждые 2 часа проводится уборка с дезинфицирующими средствами. Тренажеры и спортинвентарь протирают после использования. Температуру тренеров измеряют два раза в день, все данные заносят в журнал. При обнаружении признаков заболевания сотрудники проходят тестирование», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В некоторых залах установлены обеззараживали воздуха и работает очистка системы вентиляции.
Ранее в Красноярске Роспотребнадзор приостановил деятельность спортзала в Покровском. Там не соблюдали масочный режим, не проводили дезинфекцию, а устройств для дезинфекции воздуха было недостаточно.

 

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