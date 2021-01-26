Роспотребнадзор проконтролировал соблюдение противоковидных мер в фитнес-клубах Красноярска

Инспекторы Роспотребнадзора и городской администрации проверили фитнес-клубы на правобережье Красноярска на соблюдение противоковидных мер. Ревизоры нагрянули в спортзалы «Fitbaza» на ул. Амурская, 32, в «Колизей» на ул. Говорова, 57 и «Форвард» на ул. Тамбовская, 2к. Замечаний к организации тренировочного процесса и санитарной уборке помещений не было. Персонал работает в масках и перчатках.

«Каждые 2 часа проводится уборка с дезинфицирующими средствами. Тренажеры и спортинвентарь протирают после использования. Температуру тренеров измеряют два раза в день, все данные заносят в журнал. При обнаружении признаков заболевания сотрудники проходят тестирование», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В некоторых залах установлены обеззараживали воздуха и работает очистка системы вентиляции.

Ранее в Красноярске Роспотребнадзор приостановил деятельность спортзала в Покровском. Там не соблюдали масочный режим, не проводили дезинфекцию, а устройств для дезинфекции воздуха было недостаточно.



