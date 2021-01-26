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В Красноярский край пришли 50-градусные морозы

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Красноярск
08:59 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экстремальные морозы пришли в Красноярский край. По данным Среднесибирского УГМС, минувшей ночью температура в центральных и в южных районах региона опустилась до -40…-45°С, на севере центральных районов похолодало до -50°С, а на Таймыре, в Эвенкии и в Туруханском районе местами было -55°С.
В Красноярске ночью термометры показали -37°С.

Во вторник, 26 января, в светлое время суток синоптики прогнозируют -30…-32°С и переменный ветер 2-7 м/с.
По данным Гидрометцентра, в ночь на среду в Красноярске похолодает до -39°С, а затем придет резкое потепление до -11°С.
В МЧС напомнили о правильном поведении в морозы. Так, головной убор обязателен. Непокрытая голова теряет до 30% тепла всего тела. Спиртное на морозе противопоказано: алкоголь расширяет сосуды и ведет к повышению теплоотдачи. В морозы лучше воздержаться от прогулок и дальних поездок. Если же необходимо уехать, позаботьтесь, чтобы бак автомобиля был полным.


 

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