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Федеральные журналисты взялись за Владимира Егорова

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Красноярск
16:00 25 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня журналисты федерального издания Life.ru опубликовали статью-расследование о Владимире Егорове под названием «Сибирский король госзаказа. Как экс-депутат разбогател на строительстве Красноярска».

В материале рассказывается о громком уголовном деле, которое было возбуждено две недели назад. В материале утверждается, что до 2006 года строительная фирма Егорова «Сибиряк» была средней компанией, однако все изменилось с открытием в Красноярске Сибирского федерального университета и огромных строительных заказах, которые получал застройщик все последние годы.

Кроме того, по данным Life.ru «Сибиряк» неизменно побеждал в конкурсах на право строительства объектов Всемирной универсиады-2019. В частности, силами компании были построены спортивные объекты «Радуга» и «Сопка». К слову, по строительству последней у проверяющих и надзорных органов было множество вопросов.

«При возведении комплекса горнолыжных трасс "Сопка" строители не озаботились водоотведением и защитой от талых вод. К весне на трассах начал сходить грунт — вода промыла на склоне огромные каньоны и оголила подземные коммуникации. За этот объект власти заплатили "Сибиряку" Егорова 1,7 миллиарда рублей», – говорится в материале.

В ближайшее время этот объект полностью передадут в собственность СФУ, а это означает, что все проблемы и недочеты теперь будут исправлять за средства федерального бюджета.

Однако, в материале есть фактические неточности. Журналисты заявили, что Егоров был единственным оппонентом нынешнего красноярского градоначальника Сергея Еремина в октябре 2017 года и снял свою кандидатуру в пользу основного конкурента. На самом деле Владимир Егоров не попал во второй тур непрямых выборов, заняв четвертое место на первом этапе.

Напомним, две недели назад было возбуждено уголовное дело по вопросу мошенничества при поставке медицинского оборудования в краевую больницу. В строительной компании и краевой больнице прошли обыски, а Владимир Егоров назвал дело заказным.     

Фото: Красноярский городской Совет депутатов

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