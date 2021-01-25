За выходные инспекторы остановили 38 нетрезвых водителей в Красноярске

В минувшие выходные инспекторы ГИБДД в Красноярске ловили нетрезвых водителей. Тотальную проверку в рамках рейда устроили в Советском и Октябрьском районах. Инспекторы остановили 38 нетрезвых водителей в Красноярске. Пятеро из них сели за руль в нетрезвом виде повторно, а у девятерых не было водительских прав.

«Госавтоинспекция напоминает об административной ответственности, предусмотренной за управление транспортными средствами в состоянии опьянения: водителю, севшему за руль в нетрезвом виде, грозит штраф 30000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет», - отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Водителю без прав, остановленному в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. Тем, кто попадается пьяным за рулем повторно, грозит уголовная ответственность.