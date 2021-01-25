25 января
Красноярск
погода -27 °C
74.36
 
€ 90.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае будут отстреливать медведей

Главная Общество
Красноярск
17:00 25 Января 2021
общество, в красноярске, животные, красноярск, медведь, в красноярском крае, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Большемуртинском районе Красноярского края охотники произведут отстрел четырех медведей-шатунов. Это взрослые особи, которые проснулись от работы лесозаготовителей. В это время года медведи должны находиться в спячке в своих берлогах, однако теперь голодные звери могут быть опасны для жителей ближайших населенных пунктов.

Чтобы предотвратить трагедии, Минэкологии дало добро на отстрел четырех животных. Министерство экологии и рационального природопользования края опубликовало соответствующий приказ, который разрешает отстрел в период до 5 февраля. Решение принято на основании обращений от специалистов института мониторинга лесных систем и госинспекторов края.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За выходные инспекторы остановили 38 нетрезвых водителей в Красноярске

За выходные инспекторы остановили 38 нетрезвых водителей в Красноярске

25 Января 2021 г.
Пятеро автомобилистов сели за руль в нетрезвом виде повторно
Новости Красноярска: Федеральные журналисты взялись за Владимира Егорова

Федеральные журналисты взялись за Владимира Егорова

25 Января 2021 г.
Издание Life.ru опубликовало большую статью о крупнейшем застройщике краевой столицы
Новости Красноярска: Вера Оськина подарила планшет многодетной семье в рамках партийной акции «Помоги учиться дома»

Вера Оськина подарила планшет многодетной семье в рамках партийной акции «Помоги учиться дома»

25 Января 2021 г.
Об этом депутат рассказала в Facebook
Новости Красноярска: Директора Центрального рынка выпустили из СИЗО

Директора Центрального рынка выпустили из СИЗО

25 Января 2021 г.
Об этом сообщили в краевом суде
Новости Красноярска: В краевой филармонии прокомментировали возможную отставку директора

В краевой филармонии прокомментировали возможную отставку директора

25 Января 2021 г.
Он был в отпуске
Новости Красноярска: Администрация ищет двух подрядчиков на отлов собак

Администрация ищет двух подрядчиков на отлов собак

25 Января 2021 г.
Две компании до конца года будут отлавливать бездомных животных
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Татьянин день красноярцев приглашают поучаствовать в донорской акции

В Татьянин день красноярцев приглашают поучаствовать в донорской акции

25 Января 2021 г.
25 января состоится еще и волонтерское мероприятие
Новости Красноярска: Директор краевой филармонии Евгений Стодушный может покинуть свой пост

Директор краевой филармонии Евгений Стодушный может покинуть свой пост

25 Января 2021 г.
Кажется, честная журналистика делает свое дело
Новости Красноярска: Евгений Касперский посетил Красноярск

Евгений Касперский посетил Красноярск

25 Января 2021 г.
Известный российский программист прогулялся по Столбам и оценил масштабы ГЭС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru