В Красноярском крае будут отстреливать медведей

В Большемуртинском районе Красноярского края охотники произведут отстрел четырех медведей-шатунов. Это взрослые особи, которые проснулись от работы лесозаготовителей. В это время года медведи должны находиться в спячке в своих берлогах, однако теперь голодные звери могут быть опасны для жителей ближайших населенных пунктов.

Чтобы предотвратить трагедии, Минэкологии дало добро на отстрел четырех животных. Министерство экологии и рационального природопользования края опубликовало соответствующий приказ, который разрешает отстрел в период до 5 февраля. Решение принято на основании обращений от специалистов института мониторинга лесных систем и госинспекторов края.