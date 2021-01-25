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В краевой филармонии прокомментировали возможную отставку директора

Главная Общество
Красноярск
14:35 25 Января 2021
культура, увольнение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевой филармонии прокомментировали возможную отставку руководителя. Напомним, как стало известно Sibnovosti.ru, директор краевой филармонии Евгений Стодушный может покинуть свой пост. Причиной возможного ухода называется напряженная атмосфера в некоторых коллективах сферы культуры.

В пресс-службе филармонии данную информацию не подтвердили.

«25 января у Евгения Васильевича Стодушного первый рабочий день в новом году. Он приступил к работе после ежегодного планового отпуска, согласованного Министерством культуры края еще в ноябре 2020 года. Сегодня уже проведен ряд рабочих совещаний по проектам Красноярской филармонии на 2021 год: фестиваль камерной музыки «Эклектика», большой фестиваль симфонической музыки под худ. руководством Юрия Башмета, а также летний джазовый фестиваль на открытом воздухе», - заявили в организации.

 

фото: Александр Паниотов/культура24 

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